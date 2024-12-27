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Общество 27 декабря 2024 08:54

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки готовой еды

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Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по качеству доставки готовых блюд. Они регламентируют планировку пунктов сбора заказов и устанавливают необходимость контроля за состоянием здоровья курьеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Часть из них обязательна.

В рекомендациях детализированы требования к продуктам и их производителям. Так, заказы могут приниматься только при наличии документации, подтверждающей соответствие продукции обязательным стандартам, включая свидетельство о госрегистрации, декларации соответствия и ветеринарные сертификаты. Блюда, доставляемые из ресторанов и сервисов готовой еды, обязательно должны быть промаркированы, добавили в пресс-службе.

Кроме того, правила регулируют планировку пунктов сбора и разогрева, требования к сбору отходов, организацию процесса доставки с акцентом на многооборотную упаковку, контейнеры, транспортные средства. Также устанавливаются требования к уборке помещений, указали в Роспотребнадзоре.

#Роспотребнадзор #доставка еды
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