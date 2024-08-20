Роспотребнадзор выдал предписания 358 школам Татарстана

Управление Роспотребнадзора по РТ выдало предписания 358 школам республики. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ во время планового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ республики, посвященном готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году рассказала Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина.

«По результатам проведенных профилактических мероприятий выданы предписания 358 школам со сроками исполнения до 20 августа – 1 сентября. На сегодняшний день выдано 98% предписаний. Восемь школ не выполнили их в срок, и одной из причин этого является незавершенный ремонт, который нужно закончить к началу учебного года», – рассказала Любовь Авдонина.

В своем выступлении она отметила, что проблемной является Новокашировская школа Альметьевского района, находящаяся в аварийном состоянии. По этой причине в прошлом году пришлось закрыть три учебных кабинета. На прошлой неделе по решению суда школе дали разрешение на начало ремонта в этих помещениях.

«В прошедшем учебном году трижды была применена мера в виде приостановления деятельности пищеблока филиала Рыбно-слободской гимназии № 1. Причинами стали крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, ветхость здания, щели в стенах и на полу, были обнаружены грызуны в помещениях», – также привела пример представитель Управления. Учеников филиала Рыбно-слободской гимназии № 1 пришлось перевести в основное здание гимназии, вопрос с пищеблоком пока не отрегулирован, указала Любовь Авдонина.