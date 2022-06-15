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Здоровье
15 июня 2022  16:46

Роспотребнадзор вводит дополнительные меры из-за риска завоза чумы

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении в России дополнительных мер из-за риска завоза в страну чумы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Меры вводятся «в связи с сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории РФ […] в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ», говорится в документе.

Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано обеспечить готовность органов исполнительной власти и медорганизаций к проведению мероприятий по профилактике возникновения и распространения чумы.

Также Роспотребнадзор поручил информировать населения о необходимости вакцинации по эпидемиологическим показаниям. В числе прочего в документе говорится о вакцинации. Определить, кто должен ее пройти и организовать иммунизацию, должны региональные власти. Территориальные органы Роспотребнадзора должны подготовить противочумные мероприятия и госпитальную базу на случай, если будет выявлен больной с подозрением на чуму.

#чума #вакцинация #Роспотребнадзор
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