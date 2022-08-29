Роспотребнадзор: Вводить Covid-ограничения в школах к эпидсезону нет необходимости

Вводить Covid-ограничения в школах к новому грядущему эпидсезону 2022-23 нет необходимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В заявлении пресс-службы управления говорится, что «к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

