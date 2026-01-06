Роспотребнадзор временно приостановил ввоз детских смесей Nestlé в РФ

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз в Россию ряда детских сухих смесей компании Nestlé, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной стал возможный токсин цереулид, обнаруженный в сырье внешнего поставщика (растительные масла).

В ведомстве сообщили, что под запрет попали молочные, кисломолочные и безлактозные смеси, а также смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, Nestogen Комфорт и «Алфаре амино» с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025.

Отмечается, что указанная продукция не подлежит обязательной маркировке средствами идентификации в России. Потребителей просят учитывать всю доступную информацию при выборе детских смесей. Оборот данной продукции на территории РФ запрещен.

Симптомы, которые могут возникнуть при употреблении продукта с высоким содержанием токсина, включают рвоту и диарею в течение шести часов. Они похожи на признаки пищевого отравления или аллергической реакции на белки коровьего молока.

«Вся необходимая информация о порядке возврата продукции размещена на сайте производителя», – отметили в Роспотребнадзоре.