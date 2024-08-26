Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Роспотребнадзор: вода на двух пляжах в Казани не соответствует гигиеническим нормам
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжает регулярные проверки качества воды в местах массового отдыха населения. Анализ проводится по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим параметрам.
По данным на 26 августа 2024 года выявлены нарушения гигиенических норм в нескольких местах. Микробиологические показатели не соответствуют нормам в воде городского пляжа Заинска. Отклонения по санитарно-химическим показателям зафиксированы на двух пляжах Казани – «Озеро Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье». При этом важно отметить, что пробы воды по паразитологическим и вирусологическим показателям соответствуют нормам во всех проверенных местах.
В связи с выявленными нарушениями Управление направило предложения районным администрациям и ответственным организациям об установке предупреждающих знаков о запрете купания в указанных местах.
Учитывая текущую ситуацию, Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует воздержаться от купания в водоемах, не соответствующих гигиеническим стандартам, до улучшения показателей качества воды.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»