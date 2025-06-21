Роспотребнадзор: вода на четырех казанских пляжах непригодна для купания
После поверки Роспотребнадзора выяснилось, что в Казани четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям.
По микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствуют пляжи «Комсомольский», «оз. Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье».
Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.
Пляжи, которые Роспотребнадзор рекомендует для отдыха и купания:
- городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Набережная;
- туристическо-рекреационная зона «Пляж», г. Альметьевск, ул. Шевченко;
- пляж парка «Кондурча», г.Нурлат, мкр. Верхний Нурлат, ул. Набережная;
- пляж мкр. Заинск-2,г.Заинск, ул. Зайная;
- пляжный комплекс «Нократ», г. Мамадыш, ул. Галактионова, д.32;
- пляж «Лето», пгт. Камское Устье, ул. З. Каратаи.