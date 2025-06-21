Роспотребнадзор: вода на четырех казанских пляжах непригодна для купания

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После поверки Роспотребнадзора выяснилось, что в Казани четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям.

По микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствуют пляжи «Комсомольский», «оз. Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье».

Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Пляжи, которые Роспотребнадзор рекомендует для отдыха и купания: