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Происшествия 21 июня 2025 11:33

Роспотребнадзор: вода на четырех казанских пляжах непригодна для купания

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Роспотребнадзор: вода на четырех казанских пляжах непригодна для купания
Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

После поверки Роспотребнадзора выяснилось, что в Казани четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям.

По микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствуют пляжи «Комсомольский», «оз. Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье».

Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Пляжи, которые Роспотребнадзор рекомендует для отдыха и купания:

  • городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос. Красный Ключ, ул. Набережная;
  • туристическо-рекреационная зона «Пляж», г. Альметьевск, ул. Шевченко;
  • пляж парка «Кондурча», г.Нурлат, мкр. Верхний Нурлат, ул. Набережная;
  • пляж мкр. Заинск-2,г.Заинск, ул. Зайная;
  • пляжный комплекс «Нократ», г. Мамадыш, ул. Галактионова, д.32;
  • пляж «Лето», пгт. Камское Устье, ул. З. Каратаи.

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