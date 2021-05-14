Роспотребнадзор в Татарстане рекомендовал составить график явки выпускников на ОГЭ и ЕГЭ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Экзамены будут проводиться в том же формате, как и в прошлом году, когда все было отработано. Мы видели, что учителя и ученики адекватно реагировали на эти ограничения. На сегодня мы рекомендуем составить график явки обучающихся на аттестацию, чтобы не было скопления на входе, когда проводится термометрия, обязательная гигиеническая обработка рук», — сказала спикер.

По словам Авдониной, на экзаменах сохранится зигзагообразная рассадка выпускников, как это было в прошлом году.

«Для экзаменационной комиссии обязательно ношение масок, ученикам маски не нужны. Наблюдатели тоже должны быть в масках», — отметила она.

Кроме того, заместитель руководителя управления рекомендовала учителям и наблюдателям сделать прививку от Covid-19.

«Ничего дополнительного в части запретов и ограничений не будет. Формат сохранится такой же, как в прошлом году», — заключила она.

Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Экзамены основного периода для девятиклассников начнутся в этом году с 24 мая.