Роспотребнадзор: в Татарстане нет заболевших новым штаммом коронавируса Stratus

В Республике Татарстан не выявлено заболевших новым штаммом коронавируса Stratus. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В текущем периоде этого года наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди заболевших нового штамма вируса не выявлено. В 99% случаев новая коронавирусная инфекции протекает по типу ОРВИ и бессимптомно», – сообщили агентству.

Отметим, что на днях в ряде СМИ появились сообщения о том, что россияне заболевают новым типом коронавирусной инфекции, который получил название «стратус» – на сегодняшний день обнаружено 114 случаев заражения.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о профилактических мерах при ковиде:

избегайте тесного контакта с людьми, которые имеют признаки инфекционных заболеваний;

после посещения массовых мероприятий, улицы и общественного транспорта тщательно мойте руки с мылом;

проводите частое проветривание и влажную уборку помещений;

ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С;

пользуйтесь маской в местах скопления людей;

прикрывайте рот и нос салфеткой или платком при кашле, чихании.

При первых симптомах заболевания оставайтесь дома и обратитесь к врачу.