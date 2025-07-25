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Общество 25 июля 2025 14:07

Роспотребнадзор: в Татарстане нет заболевших новым штаммом коронавируса Stratus

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В Республике Татарстан не выявлено заболевших новым штаммом коронавируса Stratus. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В текущем периоде этого года наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди заболевших нового штамма вируса не выявлено. В 99% случаев новая коронавирусная инфекции протекает по типу ОРВИ и бессимптомно», – сообщили агентству.

Отметим, что на днях в ряде СМИ появились сообщения о том, что россияне заболевают новым типом коронавирусной инфекции, который получил название «стратус» – на сегодняшний день обнаружено 114 случаев заражения.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о профилактических мерах при ковиде:

  • избегайте тесного контакта с людьми, которые имеют признаки инфекционных заболеваний;
  • после посещения массовых мероприятий, улицы и общественного транспорта тщательно мойте руки с мылом;
  • проводите частое проветривание и влажную уборку помещений;
  • ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С;
  • пользуйтесь маской в местах скопления людей;
  • прикрывайте рот и нос салфеткой или платком при кашле, чихании.

При первых симптомах заболевания оставайтесь дома и обратитесь к врачу.

#коронавирус #COVID-19 #Роспотребнадзор #Здоровье #медицина
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