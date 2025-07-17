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Общество 17 июля 2025 10:33

Роспотребнадзор: В Татарстане нет скачка заболеваемости менингитом

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Роспотребнадзор: В Татарстане нет скачка заболеваемости менингитом
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане не зафиксирован резкий рост заболеваемости менингитом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В Республике Татарстан регистрируются единичные случаи заболевания менингококковой инфекцией, уровень заболевания не превышает среднемноголетний показатель. В текущем году случаи заболевания зарегистрированы в Альметьевском, Высокогорском, Елабужском, Менделеевском районах республики, а также в Казани и Набережных Челнах», – сообщили агентству.

По данным ведомства, в структуре заболевших дети составляют 61,5%, из них на детей младше двух лет приходится 62%. Среди трудовых мигрантов случаев менингококковой инфекции нет.

«В очагах проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, за контактными лицами организуется медицинское наблюдение и вакцинация. Также им назначаются препараты. Повторных случаев менингококковой инфекции среди контактных лиц не зарегистрировано», – отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на днях в ряде СМИ появились сообщения о том, что в России отмечается взрывной рост заболеваемости менингококковой инфекцией – за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о профилактических мерах при менингококковой инфекции:

  • Соблюдайте правила «респираторного» этикета – не распространяйте инфекцию кашлем или чиханием;
  • Укрепляйте иммунитет закаливанием организма и регулярными прогулками на свежем воздухе;
  • Избегайте контактов с лицами с симптомами респираторных заболеваний, используйте маски;
  • Регулярно мойте руки с мылом, применяйте антисептики;
  • Проветривайте помещения и проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

При первых симптомах заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью.

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#инфекции #заболеваемость #Роспотребнадзор #Здоровье #медицина
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