Роспотребнадзор: В Татарстане не рассматривают отмену масок для вакцинированных

В Татарстане не рассматривают возможность отмены ношения масок в общественных местах для тех, кто сделал прививку от Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Пока это не рассматривается в связи с тем, что вакцинация на 100% не гарантирует того, что заболевания не будет. Мы говорим о том, что если заболевание случится, то это будет либо легкая форма, либо бессимптомная. Однозначно не будет тяжелых форм, осложнений и летальных исходов. Человек с легкой или бессимптомной формой может быть источником инфекции на каком-то этапе. Поэтому маски все равно должны использоваться лицами, которые привиты», — пояснила спикер.

Авдонина напомнила, что в период между первой и второй прививкой, а также после второй прививки в течение как минимум 14 дней, необходимо носить маски, поскольку «иммунитет еще не сформирован, и человек подвержен заболеванию». «Коллективный иммунитет для нас — это 60% вакцинированных. На сегодня пока это количество не достигнуто», — заметила она.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков уточнил, что на 13 мая вакцинацию прошли 282 тыс. 858 татарстанцев, из них 192 тыс. 658 человек сделали вторую прививку.

«В Татарстане работают 153 пункта вакцинации. Продолжается вакцинация в торговых центрах, таких как „Мега“ и „Парк Хаус“. Там нет никаких очередей, вакцинироваться можно в любое время. За время работы пунктов в торговых центрах 6756 человек прошли там вакцинацию», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию.