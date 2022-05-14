Роспотребнадзор: в России нет гепатита неизвестной этиологии

Случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России, по последним данным, не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», — обнадежили в ведомстве.

По данным ВОЗ, на начало мая зоной распространения данного заболевания является Европейский, Американский, Западно-Тихоокеанский и Юго-Восточный регионы, случаи выявлены в 20 странах этих территорий. Из 348 инфицированных погибли пятеро.

Одной из версий причины заболевания является постковидный синдром и аденовирус.