Роспотребнадзор: В продукции Kinder обнаружена сальмонелла

Россиян предупредили о наличии бактерии сальмонеллы в некоторой продукции Kinder. Сведения об этом получил Роспотребнадзор.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативных данных по международным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов — RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов — ИНФОСАН) о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium», — отметили в пресс-службе ведомства.

Бактерия могла попасть в такие товары, как Kinder Happy Moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Schoko-bons, Mix Cross Cat Kinder и Happy Snack. В настоящее время Роспотребнадзор занимается выявлением и изъятием указанных видов продукции.