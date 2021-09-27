Роспотребнадзор: В Нижнекамском районе нужно привить от гриппа более 165 тыс. человек

В Нижнекамском районе Татарстана необходимо привить от гриппа более 165 тыс. человек. Из них 43 тыс. — это дети. Об этом на аппаратном совещании заявил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Нижнекамском районе Рустам Изиятуллин.

В прошлом году в муниципальном образовании было зарегистрировано четыре случая гриппа. Это в шесть раз меньше, чем в 2019 году. Этого удалось достичь благодаря иммунизации населения. В прошлом году от гриппа было привито более 60% жителей.

Изиятуллин напомнил, что грипп входит в группу острых респираторных вирусных заболеваний. За 36-ю неделю 2021 года в Нижнекамском районе зарегистрировано 753 случая ОРВИ. Это на 23,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Заболеваемость за восемь месяцев 2021 года выше прошлогодних цифр на 2%.

«Рост среди детей до 14 лет в 2,9 раза. По сравнению с прошлой неделей показатели выросли на 25%», — отметил докладчик.

По словам Изиятуллина, основным способом профилактики вирусных инфекций и гриппа является вакцинация. В первую очередь вакцинации подлежат люди из группы риска — это лица старше 60 лет, лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы, нарушениями обмена веществ, женщины во втором и третьем триместре беременности, дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, медработники, работники сфер обслуживания, транспорта, учебных заведений.

С сентября по ноябрь — самый благоприятный период для прививки от гриппа. Вакцину можно поставить в Нижнекамской центральной районной больнице, Детской городской больнице с перинатальном центром, Камско-Полянской районной больнице.

По словам представителя Роспотребнадзора, в сезон гриппа есть риск заразиться сразу двумя инфекциями, Covid-19 и грипп, поэтому нужно сделать прививки от обеих инфекций с интервалом в один месяц, причем начинать нужно с вакцины от коронавируса. Также в этом сезоне обновлен состав вакцины от гриппа, она содержит все циркулирующие в этом году штаммы.