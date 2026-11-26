В Татарстане в 2026 году было закрыто 4 лагеря, не включенных в соответствующий государственный реестр. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

По ее словам, летом специалисты проверили все круглосуточные лагеря – 121 загородный и 52 палаточных. В результате было выявлено более 1700 санитарных нарушений, а 69 учреждений получили предписания по улучшению материально-технической базы.

В 2027 году планируется проконтролировать исполнение выданных предписаний, продолжить работу по закрытию нелегальных лагерей и усилить работу за соблюдением санитарного законодательства во время зимних каникул.