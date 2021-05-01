Роспотребнадзор ужесточил требования к возвращающимся из-за рубежа россиянам

С сегодняшнего дня прибывающие из-за рубежа граждане России должны сдавать тест на коронавирус Covid-19 дважды с интервалом не менее суток. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации <...> необходимо пройти повторное лабораторное исследование на Covid-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации», — сказано в документе.

Ранее россияне должны были сдавать только один тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения из-за границы. Тестироваться дважды должны были прибывающие лишь из двух стран — Турции и Танзании.

Сдавать ПЦР-тесты обязаны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта. Интервал между первым и вторым тестированиями должен составлять не менее суток. Результаты анализов необходимо загружать на портал госуслуг, а до их получения следует находиться на самоизоляции.

Как сообщало ИА «Татар-информ», для противодействия распространению коронавируса Президент России Владимир Путин принял решение сделать нерабочими дни между майскими праздниками.