Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта после того, как там были зарегистрированы случаи неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге, сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава и народонаселения Египта, случаи заболевания были зафиксированы в провинции Кена.

Чтобы исключить риски завоза, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор находится в контакте с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения и предпринимаемых профилактических мерах.