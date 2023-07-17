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Руc Тат
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Общество 17 июля 2023 14:41

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания

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Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта после того, как там были зарегистрированы случаи неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге, сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава и народонаселения Египта, случаи заболевания были зафиксированы в провинции Кена.

Чтобы исключить риски завоза, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор находится в контакте с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения и предпринимаемых профилактических мерах.

#Здоровье #лихорадка денге
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