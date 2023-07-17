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Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания
Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта после того, как там были зарегистрированы случаи неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге, сообщили в ведомстве.
По данным Минздрава и народонаселения Египта, случаи заболевания были зафиксированы в провинции Кена.
Чтобы исключить риски завоза, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».
В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор находится в контакте с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения и предпринимаемых профилактических мерах.
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