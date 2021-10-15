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Ру Тат
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15 октября 2021  12:42
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор: Три воспитанника детсада Казани госпитализированы с кишечной инфекцией

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Троих воспитанников детского сада Ново-Савиновского района Казани госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом на брифинге в Кабинете министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. 

«Специалисты Управления Роспотребнадзора получили три экстренных извещения по случаям острой кишечной инфекции среди детей детского садика. На сегодня специалисты оперативно выехали вместе со специалистами, которые будут проводить лабораторные обследования данного детского садика», – отметила она.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева добавила, что состояние детей удовлетворительное, стабильное с улучшением.   

В мэрии Казани добавили, что 13 октября к медикам обратились родители одного ребенка, который ходит в детский сад №16, четверо детей обратились 14 октября и шесть детей — 15 октября. Все они ходят в одну группу.

«Для постановки окончательного диагноза всем пострадавшим нужно дождаться результатов обследования», – подчеркнули в мэрии.

#Коронавирус #вакцинация
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