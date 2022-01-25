Роспотребнадзор: Тестирование работников на Covid-19 не является обязательным

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию не является обязательным, данный документ Роспотребнадзора носит рекомендательный характер и предназначен для помощи бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что тестирование на работе может стать регулярным и проводиться до двух раз в неделю в организациях со штатом до 500 человек.

«Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы», — отмечается в ответе Роспотребнадзора.