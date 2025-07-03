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Общество 3 июля 2025 13:03

Роспотребнадзор Татарстана выявил нарушения в 80% летних лагерей

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В Татарстане сотрудники Управления Роспотребнадзора проверили 1193 республиканских летних оздоровительных лагеря. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 951 учреждении, сообщает пресс-служба ведомства.

Большинство нарушений устранили на месте в ходе осмотров. В отношении других нарушений выданы предписания. Должностные и юридические лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.

Роспотребнадзор отобрал для исследований более 1,5 тыс. проб воды, продуктов питания и готовых блюд. С реализации изъято 79,236 кг некачественной продукции.

В ведомстве подчеркнули: в детских лагерях республики не зарегистрировано случаев массовых отравлений и инфекций.

За первый месяц лета в лагерях отдохнуло более 68 тыс. детей. Сегодня в Татарстане работают 14 лагерей с дневным пребыванием, 111 загородных и 21 палаточный лагерь, в которых отдыхает 21 тыс. детей.

#Роспотребнадзор РТ проверка #Оздоровительный лагерь #нарушения санитарных норм
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