Роспотребнадзор Татарстана проверит казанскую школу, где дети учатся стоя

В казанских социальных сетях появилась жалоба от родителей учеников гимназии №14 на то, что их дети обучаются по методике, где ученики должны заниматься стоя.

«По данной методике дети начальных классов должны заниматься стоя за конторками (трибуны), переменно в процессе урока меняясь местами с другими учениками. В нашем классе учится 36 детей, между конторками, которые стоят в ряд расстояние 15 см. Указанная методика реализована в учебном процессе в усеченном виде, без соблюдения требований к ее реализации. Стоя за этими конторками, дети устают, жалуются на боли в ногах и спине», – отметил автор поста.

По словам автора записи, родители своего согласия на учебу по этой методике не давали. Более этого большинство против.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали, что специалисты ведомства планируют выехать с проверкой в школу.

Как стало известно агентству, родители учеников в минувшие выходные уже обратились в Прокуратору.

Официальный аккаунт мэрии со ссылкой на Управлении образования Казани в комментариях под постом ответил, что педсовет гимназии ранее действительно решил внедрить в процесс обучения начальных классов с сентября 2019 года методику академика В.Ф. Базарного – уроки проводили в режиме смены динамических поз — каждые 10 минут урока учащиеся менялись местами, один ученик сидел за партой, другой стоял у конторки.



«В гимназии состоялось родительское собрание, на котором обсуждался вопрос дальнейшего использования методики В.Ф. Базарного. Путем голосования на родительском собрании принято решение организовать учебный процесс за партами. Конторки (трибуны) из учебных классов были убраны», – сказано в комментарии.