Роспотребнадзор Татарстана проведет день открытых дверей для предпринимателей

В четверг, 8 августа, с 12.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по Татарстану проведет День открытых дверей для предпринимателей. Санитарные врачи примут всех желающих в Казани и в 12 территориальных отделах на территории республики. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы получить консультацию в Управлении, расположенном в Казани на улице Большая Красная, 30 или на улице Сеченова, 13а, необходимо предварительно записаться по телефону 222-84-28. Запись будет открыта с 5 по 7 августа с 10:00 до 17:00, с перерывом с 12:00 до 12:45. При записи на прием, сотрудники попросят вас указать интересующий вас вопрос.

Для получения консультации в территориальных отделах также необходимо заранее записаться, позвонив в интересующий отдел.

«Целью “Дней открытых дверей для предпринимателей” является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции Управления Роспотребнадзора по РТ. Уважаемые предприниматели и представители бизнеса, знание обязательных требований – лучший способ избежать нарушений. Мы вас ждем на консультации», – заключили в ведомстве.