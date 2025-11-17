Жителей Татарстана предупредили о возможном вреде молочных коктейлей

В Роспотребнадзоре по Республике Татарстан сообщили о потенциальных рисках, связанных с употреблением молочных коктейлей. В ведомстве напомнили, что, несмотря на популярность и широкое разнообразие напитка, он может иметь негативное влияние на здоровье при частом или неконтролируемом потреблении.

Согласно информации управления, одной из основных проблем является высокое содержание сахара в большинстве готовых коктейлей, что повышает риск развития ожирения и сахарного диабета. Кроме того, напиток может вызвать неприятные симптомы у людей с непереносимостью лактозы.

Специалисты также отмечают, что многие молочные коктейли отличаются высокой калорийностью, особенно если в их составе присутствуют жирные компоненты и подсластители. При регулярном употреблении это может привести к набору лишнего веса и сопутствующим заболеваниям.

Отдельное внимание в Роспотребнадзоре обращают на качество используемых ингредиентов. Недобросовестное производство, использование некачественного молока или ароматизаторов может привести к дополнительным рискам для здоровья.

Для снижения возможного вреда ведомство рекомендует готовить молочные коктейли в домашних условиях, выбирая натуральные продукты – свежие фрукты, нежирное молоко или йогурт – и уменьшая количество добавленного сахара.