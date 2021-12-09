Роспотребнадзор Татарстана подарил Дому-музею Ленина 54 тома его работ

Управление Роспотребнадзора по РТ сделало подарок Дому-музею Ленина – 54 тома ленинских работ из изданий разных лет, с 1929 по 1980-е годы. Сегодня руководитель ведомства Марина Патяшина подписала в доме-музее акт приема-передачи предметов.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Разбирая свои архивы, мы обнаружили собрания сочинений Ленина. Сама я очень трепетно отношусь к книгам, и мы решили передать эти находки Дому-музею Ленина. Теперь их смогут увидеть люди, которые интересуются историей», – рассказала Патяшина.

Книги не случайно подарены филиалу Нацмузея республики Татарстан. И.о. гендиректора музея Алиса Вяткина отметила, что это проявление большой дружбы с Роспотребнадзором Татарстана. Особую ценность, как она подчеркнула, представляют работы 1929 года – они восполнят недостающие экземпляры этого издания в музейной коллекции.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Как один из примеров сотрудничества, Марина Патяшина вспомнила выставку по истории санитарно-эпидемиологической службы России. Главный музей Татарстана создал её на основе своих фондов в Управлении Роспотребнадзора по РТ в 2021 году, в преддверии 100-летия российского ведомства – юбилей будет отмечаться в следующем году.

«Среди экспонатов была медаль в честь Екатерины II, которая подала пример вакцинации от оспы – первой привилась от оспы, а ведь вакцина в то время была гораздо менее безопасной, чем сейчас», – напомнила Патяшина.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

После подписания акта заведующая Домом-музеем Татьяна Басова провела экскурсию для гостей из Роспотребнадзора и журналистов. Марина Патяшина была в этом музее впервые. Она особо отметила живую атмосферу конца ХIX века, которую музей сохранил в этом историческом доме.