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Роспотребнадзор Татарстана ответит на вопросы предпринимателей на Дне открытых дверей
Управление Роспотребнадзора по Татарстану проведет Единый день открытых дверей для предпринимателей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.
15 мая с 14.00 до 16.00 по предварительной записи предпринимателей готовы принять в Казани и еще в 12 территориальных отделах Роспотребнадзора в районах республики.
«Предварительная запись для консультации в Казани по адресам улица Большая Красная, дом 30 и улица Сеченова, дом 13а производится по номеру телефона 222-84-28. Звонки принимают с 13 по 14 мая с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45. При этом необходимо указать интересующий вопрос», – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Для получения консультации в территориальных отделах Роспотребнадзора необходимо предварительно записаться по номерам телефонов этих отделов.
Сотрудники ведомства бесплатно ответят на все интересующие вопросы предпринимателей в пределах компетенции ведомства.
«Уважаемые предприниматели и представители бизнеса, знание обязательных требований – лучший способ избежать нарушений. Мы вас ждем на консультации по предварительной записи в Единый день открытых дверей!», – заключили в Роспотребнадзоре РТ.
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