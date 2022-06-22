Роспотребнадзор Татарстана опроверг информацию о массовом отравлении детей в Челнах

Сообщение, появившееся в телеграм-каналах Набережных Челнов, о массовом отравлении детей в пришкольном лагере опровергли в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«Данная информация не соответствует действительности», – подчеркнули в ведомстве в беседе с «Татар-информом».

Экстренных извещений о случаях заболевания или отравления в адрес Набережночелнинского территориального отдела не поступало.

«Проведение летней оздоровительной кампании находится на ежедневном контроле», – подчеркнули в Роспотребнадзоре РТ.

Подобное ЧП произошло накануне в Самаре, сообщал ТАСС. За медпомощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь детей, отдыхавших в детском лагере города.