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Ру Тат
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Здоровье
22 июня 2022  10:38
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор Татарстана опроверг информацию о массовом отравлении детей в Челнах

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Сообщение, появившееся в телеграм-каналах Набережных Челнов, о массовом отравлении детей в пришкольном лагере опровергли в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«Данная информация не соответствует действительности», – подчеркнули в ведомстве в беседе с «Татар-информом».

Экстренных извещений о случаях заболевания или отравления в адрес Набережночелнинского территориального отдела не поступало.

«Проведение летней оздоровительной кампании находится на ежедневном контроле», – подчеркнули в Роспотребнадзоре РТ.

Подобное ЧП произошло накануне в Самаре, сообщал ТАСС. За медпомощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь детей, отдыхавших в детском лагере города.

 

#отравление #управление роспотребнадзора по рт
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