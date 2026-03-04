Роспотребнадзор Татарстана опроверг информацию о кишечной инфекции в санатории «Бакирово»

В Роспотребнадзор Татарстана не поступала информация о случаях кишечной инфекции в санатории «Бакирово» Лениногорского района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что у некоторых отдыхающих санатория наблюдаются температура, боли в животе, тошнота и рвота.

«В Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан экстренные извещения на случаи кишечной инфекции среди отдыхающих санатория не поступали. Обращений к медицинским работникам санатория также не было», – рассказали агентству.