news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 марта 2026 12:44

Роспотребнадзор Татарстана опроверг информацию о кишечной инфекции в санатории «Бакирово»

Читайте нас в
Телеграм

В Роспотребнадзор Татарстана не поступала информация о случаях кишечной инфекции в санатории «Бакирово» Лениногорского района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что у некоторых отдыхающих санатория наблюдаются температура, боли в животе, тошнота и рвота.

«В Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан экстренные извещения на случаи кишечной инфекции среди отдыхающих санатория не поступали. Обращений к медицинским работникам санатория также не было», – рассказали агентству.

#Санаторий #кишечная инфекция #роспотребнадзор рт #Здоровье
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026