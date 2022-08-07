Роспотребнадзор Татарстана изъял из оборота почти 290 кг некачественной рыбной продукции

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ провели проверку 598 организаций, занятых оборотом рыбной продукции. По ее результатам из оборота изъяли 20 партий продуктов объемом 287,8 кг, в том числе – рыбных консервов.

Продукцию изъяли из-за несоответствия требованиям: истекшего срока годности, отсутствия документов, подтверждающих ее безопасность, а также из-за отсутствия маркировки, сообщает ведомство. За нарушения выдано четыре предписания о приостановлении реализации продукции. Кроме того, наложено пять административных штрафов на сумму 75 тыс. рублей.

При этом отмечается, что в исследованных образцах рыбы не обнаружены токсичные элементы, пестициды, генномодифицированные организмы (ГМО), гистамина, радионуклиды.