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Здоровье
7 августа 2022  18:11

Роспотребнадзор Татарстана изъял из оборота почти 290 кг некачественной рыбной продукции

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ провели проверку 598 организаций, занятых оборотом рыбной продукции. По ее результатам из оборота изъяли 20 партий продуктов объемом 287,8 кг, в том числе – рыбных консервов.

Продукцию изъяли из-за несоответствия требованиям: истекшего срока годности, отсутствия документов, подтверждающих ее безопасность, а также из-за отсутствия маркировки, сообщает ведомство. За нарушения выдано четыре предписания о приостановлении реализации  продукции. Кроме того, наложено пять административных штрафов на сумму 75 тыс. рублей.

При этом отмечается, что в исследованных образцах рыбы не обнаружены токсичные элементы, пестициды, генномодифицированные организмы (ГМО), гистамина,  радионуклиды.

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