Роспотребнадзор: Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России

Свинной грипп на сегодняшний день обнаружен во всех регионах России – он остается самым распространенным штаммом гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Вместе с этим за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 7%, общее количество заболевших составило 1,7 миллиона человек. Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в новогодние праздники, так и после них.

Эпидобстановка по Covid-19 остается стабильной – здесь показатель заболеваемости за последнюю неделю также снизился на 7%.