Роспотребнадзор: Средняя продолжительность течения Covid-19 составляет 11 дней

Пациенты в среднем болеют коронавирусом Covid-19 11 дней, но некоторые могут выздороветь и быстрее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

«У пациентов этот период (болезни — прим. Т-и) может составлять от всего одного-двух дней до 21–28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями <…>», — объяснила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам доктора медицинских наук, продолжительность осложнений может быть разной. Иногда они могут наблюдаться более трех месяцев — до полугода и даже дольше.

Младший научный сотрудник клинического отдела этого НИИ врач-терапевт Дарья Хавкина уточнила, что длительность течения болезни зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма пациента.

Кроме того, вакцинированные выздоравливают гораздо быстрее тех, кто не привился, подчеркнули медики.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», минувшая неделя стала рекордной по количеству заболевших Covid-19 в России. В Татарстане с сегодняшнего дня начинает действовать система QR-кодов, которая должна воспрепятствовать распространению коронавируса.