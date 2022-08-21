Роспотребнадзор Татарстана снял с продажи более 100 кг хлебобулочной продукции

В Татарстане за первое полугодие изъяли из оборота 41 партию кондитерских и хлебобулочных изделий объемом 103,2 кг. Это связано с тем, что у продукции истек срок годности или были нарушены условия хранения, а иногда не было достоверной информации о товаре, сообщило Управление Роспотребнадзора по РТ.

Всего ведомство проверило 11 предприятий по производству хлебобулочных изделий, а также более 68 магазинов и кафе. За нарушения законодательства владельцев оштрафовали на 138 тыс. рублей, четыре материала направлены в суд.