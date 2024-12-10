Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестном заболевании в Нигерии

Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о заболевании неизвестной этиологии в Нигерии. Все случаи подозрений на инфекционные заболевания в России немедленно сообщаются ведомству. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, в Нигерии зарегистрировано несколько случаев заболевания неизвестной этиологии среди обучающихся, причем три из них привели к смерти. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, однако информация о симптомах пока отсутствует в открытых источниках.

Через государственную границу в постоянном режиме функционирует АИС «Периметр». Она позволяет оценивать эпидемические угрозы и выявлять людей с признаками инфекционных болезней, приезжающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.