Общество 27 февраля 2026 11:53

Роспотребнадзор: сегодня в Татарстане нет школ, закрытых на карантин

На сегодня в Татарстане нет школ, закрытых на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сегодня продолжают свою работу фильтры в организованных коллективах. За прошедшую неделю были отстранены от посещения занятий порядка 11 тысяч детей – те, у кого были симптомы ОРВИ или повышенная температура тела», – добавила Авдонина.

Всего с начала учебного года был приостановлен учебный процесс в 265 классах в 84 школах РТ. Полностью были закрыты три школы, но на сегодня закрытых образовательных учреждений в республике нет.

#карантин в школах #заболеваемость ОРВИ и гриппом #Здоровье #медицина
