Роспотребнадзор РТ закрыл паб в центре Казани из-за тараканов и крыс

Паб «Дублин» в центре Казани временно закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм — в заведении нашли тараканов и следы жизнедеятельности крыс. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомство от казанца поступила жалоба на нарушение санитарных правил в пабе. После этого специалисты Роспотребнадзора провели административное расследование в отношении хозяйствующего субъекта «Дублина» — ООО «Айриш Паб».

«В ходе проведения административного расследования факты, изложенные в обращении, подтвердились: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, влажная уборка проводится некачественно. Обнаружены мертвые и единичные живые особи рыжего таракана; отверстия в местах прохода коммуникаций в стенах и полах помещений, также обнаружены следы жизнедеятельности серой крысы — свежие экскременты», — отметили в республиканском Роспотребнадзоре.

Помимо этого, сотрудники ведомства обнаружили нарушения в работе вентиляции, моечных ванн, трубопровода и канализации. Производственные и санитарно-бытовые коммуникации в пабе объединяются, что создает риск загрязнения пищевой продукции и не соответствует требованиям.

По выявленным нарушениям на ООО «Айриш Паб» составили административный протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах и протокол о временном запрете деятельности заведения.

Материалы направлены в Советский районный суд Казани, он принял решение приостановить деятельность предприятия общественного питания на семь суток.