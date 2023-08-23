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Роспотребнадзор РТ за полгода вывел из оборота 200 кг испорченных хлебобулочных изделий
Управление Роспотребнадзора по Татарстану подвело итоги проверок качества хлебобулочных изделий за полгода. О них сообщили в пресс-службе ведомства.
За 6 месяцев 2023 года сотрудники республиканского Роспотребнадзора исследовали 1955 проб кондитерских и хлебобулочных изделий. Причем образцы брались как на производствах, так и в магазинах.
«Согласно данным мониторинга отмечается снижение удельного веса кондитерской и хлебобулочной продукции, нестандартной по показателям качества (пищевая и энергетическая ценность, не соответствие информации, заявленной на этикетке и другие) с 4,2% в 1 полугодие 2022 года до 1,7% за аналогичный период текущего года», – отметили в Роспотребнадзоре РТ.
А по микробиологическим показателям наоборот – удельный вес нестандартных проб в этой группе товаров вырос с 0,5% в первом полугодии прошлого года до 1,3% за 2024 год.
В проверенных образцах не выявили превышения гигиенических нормативов по содержанию пестицидов, токсичных элементов, а также микотоксинов – это токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов. Также в пробах не нашли ГМО, радионуклиды и патогенные микроорганизмы.
«По результатам надзорной деятельности за первое полугодие 2023 года специалистами Управления изъято из оборота 65 партий кондитерских и хлебобулочных изделий объемом 200 килограммов в связи с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения, установленных изготовителями, отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре», – заключили в ведомстве.
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