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Роспотребнадзор РТ выявил пестициды в чае известных марок
Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило пестициды в чае известных марок. Крупным участникам рынка — изготовителям, поставщикам и торговым сетям — выданы предостережения. Также им поступило требование о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, в конце прошлого года управление обнаружило пестициды в зеленом листовом чае Richard от компании «Май», в чае «Гринфилд» от компании «Орими», цейлонском крупнолистовом чае «Три дружных слона» и чае с чабрецом и цветами мальвы «Росчайпром» от Рязанской чаеразвесочной фабрики. Все товары с нарушениями были выявлены в торговых сетях Spar и «Светофор» — тогда Роспотребнадзор по РТ потребовал изъять их из продажи.
«За первое полугoдие 2024 года на содержание пестицидов исследовано более 50 тыс. проб, не соответствуют трeбованиям 0,02% из них, — прокомментировали в управлении. — По всем фактам выявленных нарушeний приняты меры административного воздействия, хозяйствующим субъектам выданы предписания об устрaнении выявленных нарушений».
Продукция, в которой обнаружены несоответствия, была изъята из продажи.
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