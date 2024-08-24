Роспотребнадзор РТ выявил пестициды в чае известных марок

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило пестициды в чае известных марок. Крупным участникам рынка — изготовителям, поставщикам и торговым сетям — выданы предостережения. Также им поступило требование о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в конце прошлого года управление обнаружило пестициды в зеленом листовом чае Richard от компании «Май», в чае «Гринфилд» от компании «Орими», цейлонском крупнолистовом чае «Три дружных слона» и чае с чабрецом и цветами мальвы «Росчайпром» от Рязанской чаеразвесочной фабрики. Все товары с нарушениями были выявлены в торговых сетях Spar и «Светофор» — тогда Роспотребнадзор по РТ потребовал изъять их из продажи.

«За первое полугoдие 2024 года на содержание пестицидов исследовано более 50 тыс. проб, не соответствуют трeбованиям 0,02% из них, — прокомментировали в управлении. — По всем фактам выявленных нарушeний приняты меры административного воздействия, хозяйствующим субъектам выданы предписания об устрaнении выявленных нарушений».

Продукция, в которой обнаружены несоответствия, была изъята из продажи.