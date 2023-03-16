Роспотребнадзор РТ выявил нарушения организации питания более чем в 80% проверенных школ

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило организацию питания в 943 школах. Нарушения выявлены в 83% проверенных учреждениях. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В 2022 – 2023 учебном году продолжаются проверки школьного питания. Нарушения в основном носят текущий характер, но некоторые проблемы все-таки остаются. Хотя в меньшей степени, но мы выявляем в ходе проверок единичные факты занижения температуры горячих блюд на столах и линиях раздачи», – сказала спикер.

В этом году температура горячих блюд на линиях раздачи была ниже нормативной в восьми школах, расположенных в Казани, Альметьевске, Арске, Верхнеуслонском, Бугульминском, Менделеевском, Агрызском и Новошешминском районах, уточнила Авдонина.

«На столах у детей – также в восьми школах, которых находятся в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Тукаевском, Мензелинском, Муслюмовском и Бугкльминском районах», – добавила она.

По словам докладчика, чаще всего такие факты выявляются в школах больших городов, и основная причина – предварительное накрытие столов, поэтому блюда успевают остыть. «Но это меньше, чем было в 2021 – 2022 учебном году, когда температура готовых блюд была занижена на линиях раздачи 18 школ, на столах у детей – 30 школ. То есть положительная динамика прослеживается», – подчеркнула замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Занижение массы порций было зафиксировано в шести школах, тогда как в прошлом учебном году недовес в тарелках у детей был установлен в 14 школах. Занижение калорийности рациона по лабораторным исследованиям обнаружено, как и в прошлом году, в двух школах, отметила спикер.

Авдонина рассказала, что в 2021 – 2022 учебном году наблюдались положительные изменения в организации школьного питания. Так, во время проверок школ, поставщиков и операторов питания было выявлено в два раза меньше нарушений, чем за предыдущий учебный год.

В частности, в четыре раза уменьшилось число школ, в которых были зафиксированы занижения температуры горячих блюд на столах у детей и линиях раздачи. В семь раз снизилось количество школ, где масса порций готовых блюд не соответствовала требованиям. В 2,5 раза стало меньше школ, где в готовых блюдах были выявлены микробы – кишечная палочка и стафилококк.

«В прошедшем учебном году в школах республики не было случаев инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с питанием», – заключила спикер.