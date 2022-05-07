Роспотребнадзор РТ высадил в Казани аллею деревьев в честь столетия службы

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану в честь столетия федеральной службы высадили аллею из 30 деревьев.

Главный санитарный врач Марина Патяшина рассказала, что этот год – юбилейный. Управление было создано ровно век назад. Примечательно, что санитарно-эпидемиологическая служба в Татарстане была организована на два года раньше, чем по всей стране. Тогда в службу входили всего восемь человек.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

«Сегодняшнее мероприятие – одно из череды юбилейных событий, которые будут посвящены 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России. За век служба прошла неоднократные преобразования, но всегда неизменным было служение людям, забота о сохранении и укреплении здоровья наших граждан», – отметила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

30 тополей и лиственниц теперь украшают аллею вблизи железнодорожного вокзала «Казань-2», напротив входа на станцию метро «Северный вокзал».

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

На акцию вышли порядка 50 сотрудников противоэпидемиологической службы Татарстана. По два-три человека на каждый саженец: один делал углубление в земле, другие сажали и поливали деревце.

По словам руководителя республиканского Роспотребнадзора, работники службы и Центра гигиены и эпидемиологии всегда активно принимают участие в природоохранных мероприятиях, которые организуют в РТ.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

«Мы показываем личную приверженность и необходимость заботы о лесном богатстве нашей страны, потому что это тоже фактор, который позволяет сохранять и укреплять наше здоровье. Здесь вблизи Северного железнодорожного вокзала города, теперь казанцев и гостей нашей республики будет встречать аллея из хвойных красавиц и тополей, посвященная столетию образования службы», – добавила Марина Патяшина.

Помогали сотрудникам санитарного ведомства работники Горводзеленхоза Казани, они подготовили грунт под посадку и воду для поливки.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Подготовлен проект реконструкции, в соответствии с которым выделили зону для посадки. Мы внесли специальное удобрение перед посадкой, будем поливать саженцы. Все будет хорошо, они точно приживутся», – заверил «Татар-информ» мастер участка Горводзеленхоза Сергей Козлов.