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Роспотребнадзор РТ выдал продавцам, на которых жаловались, на 320 предостережений больше
В этом году сотрудники Роспотребнадзора выдали на 320 больше предостережений предпринимателям после жалоб татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.
«Из общего количества обращений, которые поступают в Управление, порядка 45% составляют жалобы по вопросам защиты прав потребителей. Почти 40% обращений приходятся на качество продовольственных и непродовольственных товаров. Остальную часть жалоб составляют жалобы на различные виды услуг», – отметила она.
С начала года во время визитов санитарных врачей к предпринимателям после жалоб татарстанцев было выдано более двух тысяч предостережений. Юлия Булатова заметила, что это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сегодня отмечается Всемирный день качества, в этом году в нашей стране он отмечается под девизом «Россия – со знаком качества».
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