Роспотребнадзор РТ: Вода двух пляжей Казани не соответствует нормам

Лабораторные исследования показали, что вода озер Лебяжье и Глубокое не пригодна для купания. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По городу Казани мы уже начали проведения лабораторных исследований воды, в рамках санэпидмониторинга. Все пять пляжей города Казани обследовано. В двух выявлены нестандартные пробы воды по бактериологическим показателям. Это пляж озера Лебяжье и озера Глубокое», — отметила спикер.

Любовь Авдонина отметила, что купаться там не рекомендуется.

1 июня в Татарстане планируют открыть 20 пляжей: пять мест отдыха в Казани, восемь городских пляжей в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Мензелинске, Болгаре, Чистополе, Лениногорске и Заинске, семь мест отдыха в Камско-Устьинском, Спасском, Муслюмосвском, Апастовском, Агрызском, Новошешминском и Рыбно-Слободском районах.

«На сегодня заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений к нам не поступало», — отметила Авдонина.

В Роспотребнадзоре напомнили, что без обязательного заключения находиться на пляжах не безопасно.