Роспотребнадзор РТ: «В регионах РФ увеличивается рост заболеваемости корью»

Во всем мире, включая страны СНГ, ситуация с корью не благополучная. В ряде регионов РФ также увеличивается рост заболеваемости. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Хочу напомнить жителям Татарстана, что помимо коронавируса, гриппа и ОРВИ, есть еще такое серьезное заболевание как корь, которое передается воздушно-капельным путем. В мире, включая ряд стран ближнего зарубежья и регионы РФ, отмечается рост заболеваемости. В нашей республике случаев заболевания корью нет, но не забывайте о своем прививочном статусе и обязательно сделайте прививки. Дети планово и бесплатно вакцинируются в 12 месяцев и 6 лет», – сказала она.