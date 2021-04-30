Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры

Управление Роспотребнадзора по РТ в майские праздники продолжит следить за соблюдением правил, введенных из-за новой коронавирусной инфекции. Сотрудники ведомства проверят наиболее посещаемые татарстанцами места. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Управление Роспотребнадзора не уходит на выходные дни, то есть с 4 по 7-го мы будем работать. И надзорные мероприятия будут продолжаться, особенно прицельно мы посмотрим места, где будут проходить массовые мероприятия, — это театры, кинотеатры, торговые центры и другие объекты», — отметила спикер.

В праздники будут работать и лаборатории, проверяющие ПЦР-тесты татарстанцев. Единственными выходными станут 2 и 9 мая, пункты забора мазков будут открыты по тому же расписанию.