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Ру Тат
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30 апреля 2021  11:43
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры

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Управление Роспотребнадзора по РТ в майские праздники продолжит следить за соблюдением правил, введенных из-за новой коронавирусной инфекции. Сотрудники ведомства проверят наиболее посещаемые татарстанцами места. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Управление Роспотребнадзора не уходит на выходные дни, то есть с 4 по 7-го мы будем работать. И надзорные мероприятия будут продолжаться, особенно прицельно мы посмотрим места, где будут проходить массовые мероприятия, — это театры, кинотеатры, торговые центры и другие объекты», — отметила спикер.

В праздники будут работать и лаборатории, проверяющие ПЦР-тесты татарстанцев. Единственными выходными станут 2 и 9 мая, пункты забора мазков будут открыты по тому же расписанию.

проверки Роспотребнадзор РТ проверка коронавирус
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