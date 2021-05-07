Роспотребнадзор РТ: В мае больницы, музеи и кафе стали чаще нарушать Covid-правила

В Татарстане наблюдается рост нарушений антиковидных мер за майские праздники. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

С 4 мая в Татарстане проверили 712 объектов: кафе, торговые точки, дежурные группы в детских садах, гостиницы, музеи, выставки, театры, ТЦ, медорганизации и кинотеатры. В 129 из них нашли нарушения антиковидных правил.

«К сожалению, значительный процент нарушителей — 18%, напомню, что еженедельно мы имели количество нарушителей в районе 7%. Можно сделать вывод, что в праздники некоторые объекты позволили себе расслабиться и забыть о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции», — отметила она.

Сотрудники Роспотребнадзора составили 71 протокол, материалы направлены в суд.

Больше всего нарушителей, по словам Авдониной, в сфере общепита, там не соблюдается 75-процентная заполняемость, рассадка с соблюдением социальной дистанции, отсутствуют антисептики, а персонал ходит без масок.