Роспотребнадзор РТ: в конце августа начнется новая волна активности клещей

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан предупреждает о второй волне активности клещей. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Самая оптимальная температура воздуха для жизнедеятельности клещей – диапазон от +16° до +20°, поэтому вторая волна активности клещей начинается с конца августа и длится до октября. Обычно этот период совпадает с началом грибного сезона», – сказано на сайте Роспотребнадзора РТ.

С начала сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 9213 жителей республики, из них 2269 – дети.

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано среди жителей:

Казани – 3406 случаев;

Набережных Челнов – 873 случая;

Нижнекамского района – 588 случаев.

В этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 14 тысяч человек.

Роспотребнадзор РТ напоминает о мерах индивидуальной защиты от клещей: