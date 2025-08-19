Роспотребнадзор РТ: в конце августа начнется новая волна активности клещей
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан предупреждает о второй волне активности клещей. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«Самая оптимальная температура воздуха для жизнедеятельности клещей – диапазон от +16° до +20°, поэтому вторая волна активности клещей начинается с конца августа и длится до октября. Обычно этот период совпадает с началом грибного сезона», – сказано на сайте Роспотребнадзора РТ.
С начала сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 9213 жителей республики, из них 2269 – дети.
Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано среди жителей:
- Казани – 3406 случаев;
- Набережных Челнов – 873 случая;
- Нижнекамского района – 588 случаев.
В этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 14 тысяч человек.
Роспотребнадзор РТ напоминает о мерах индивидуальной защиты от клещей:
- необходимо надевать однотонную и светлую одежду, брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, на голове должен быть капюшон или платок, на рукавах – манжеты;
- одежду нужно обработать специальными аэрозолями, отпугивающими клещей, открытые части тела – специальными кремами и аэрозолями;
- для обнаружения клещей каждые 15-20 минут обязательно проводить само- и взаимоосмотры;
- не рекомендуется заносить в дом свежесобранные растения, ведь на них могут быть клещи;
- следует обрабатывать домашних питомцев специальным спреем;
- для отдыха на природе нужно выбирать сухие места, свободные от густой растительности.