Общество 19 августа 2025 13:18

Роспотребнадзор РТ: в конце августа начнется новая волна активности клещей

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан предупреждает о второй волне активности клещей. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Самая оптимальная температура воздуха для жизнедеятельности клещей – диапазон от +16° до +20°, поэтому вторая волна активности клещей начинается с конца августа и длится до октября. Обычно этот период совпадает с началом грибного сезона», – сказано на сайте Роспотребнадзора РТ.

С начала сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 9213 жителей республики, из них 2269 – дети.

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано среди жителей:

  • Казани – 3406 случаев;
  • Набережных Челнов – 873 случая;
  • Нижнекамского района – 588 случаев.

В этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 14 тысяч человек.

Роспотребнадзор РТ напоминает о мерах индивидуальной защиты от клещей:

  • необходимо надевать однотонную и светлую одежду, брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, на голове должен быть капюшон или платок, на рукавах – манжеты;
  • одежду нужно обработать специальными аэрозолями, отпугивающими клещей, открытые части тела – специальными кремами и аэрозолями;
  • для обнаружения клещей каждые 15-20 минут обязательно проводить само- и взаимоосмотры;
  • не рекомендуется заносить в дом свежесобранные растения, ведь на них могут быть клещи;
  • следует обрабатывать домашних питомцев специальным спреем;
  • для отдыха на природе нужно выбирать сухие места, свободные от густой растительности.
#Роспотребнадзор РТ проверка #клещи #укусы клещей #клещевой боррелиоз #клещевой энцефалит #Здоровье #похолодание
