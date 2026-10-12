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Общество 12 октября 2026 08:28

Роспотребнадзор РТ: в Казани пройдет прямая линия по профилактике ОРВИ

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В приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан сегодня с 10:00 до 12:00 состоится мероприятие по вопросу «Профилактика сезонных респираторных заболеваний в Республике Татарстан» в режиме телефонной связи с гражданами – «прямая линия».

На вопросы граждан ответят сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан.

Телефон прямой линии: 221-80-35.

#защита прав потребителей #профилактика #роспотребнадзор рт
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