Роспотребнадзор РТ: в Казани пройдет прямая линия по профилактике ОРВИ

В приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан сегодня с 10:00 до 12:00 состоится мероприятие по вопросу «Профилактика сезонных респираторных заболеваний в Республике Татарстан» в режиме телефонной связи с гражданами – «прямая линия».

На вопросы граждан ответят сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан.

Телефон прямой линии: 221-80-35.