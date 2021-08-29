Роспотребнадзор РТ: В этом году на 15% увеличилась детская заболеваемость коронавирусом

В Татарстане выросла заболеваемость коронавирусом Covid-19 среди детей и пожилых людей по сравнению с прошлым годом. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«В этом году на 15% стали чаще болеть дети и подростки, при этом заболевание у них протекает уже не в бессимптомной форме, как в 2020 году, а с клиническими проявлениями», — отметила глава республиканского ведомства.

Кроме того, количество заболевших среди представителей возрастной категории старше 65 лет выросло в три раза. Патяшина объяснила это тем, что в прошлом году родственники относились к пожилым людям бережнее благодаря режиму самоизоляции.

При этом главный санитарный врач РТ напомнила, что риск умереть от новой коронавирусной инфекции у людей старше 65 лет в четыре раза выше, чем у представителей других возрастных групп.