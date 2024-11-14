В пользу клиентов закрывшегося фитнес-центра в Казани взыскали 1 млн рублей

Около 1 млн рублей взыскано в пользу казанцев, которые приобрели абонементы в закрывшийся в начале этого года фитнес-центр IronBull. Из них 200 тыс. рублей составляет компенсация морального ущерба, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

«В этом году нами был подан коллективный иск в защиту 69 потребителей, которые воспользовались услугами казанского фитнес-центра IronBull, который в конце прошло года массово реализовал абонементы на фитнес-услуги, но в январе 2024 года прекратил свою деятельность. Достаточно большое количество граждан было недовольно этими действиями и обратились за помощью к нам», – заявила она.

В настоящее время судом принято исковое решение об удовлетворении требований. Решение находится на исполнении.

Юлия Булатова посоветовала людям внимательно изучать договоры на оказание платных фитнес-услуг.

«Если исполнитель прописывает в договоре необходимость оплаты фитнес-услуг на счет третьего лица, то у потребителя есть возможность расторжения договора с исполнителем, несмотря на то, что денежные средства были уплачены третьему лицу», – добавила специалист.