Роспотребнадзор РТ: Смогут ли работать кафе по ночам, будет понятно к концу марта

Разрешение на ночную работу кафе, ресторанов и баров будут рассматривать не раньше конца эпидемиологического сезона. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня мы норму не отменяем с учетом той эпидситуации, которая есть. Да, некоторое снижение заболеваемости две недели мы отмечаем, но это пока не тот показатель, на основании которого можно снять все ограничения», – объяснила спикер.

Любовь Авдонина напомнила, что ограничение на ночную работу заведений общепита – это федеральная норма, закрепленная в постановлении главного государственного санитарного врача России.

«Мы сохраняем те ограничения, которые есть, в том числе запрет на ночную работу организаций общественного питания и на зрелищно-развлекательные мероприятия. В зависимости от того, как ситуация будет развиваться дальше, а я напомню, что традиционный эпидсезон продолжается до конца марта, мы позже к этому вопросу вернемся. У нас на рассмотрении есть обращения от рестораторов, срок рассмотрения которых – месяц. Ближе к концу марта будет понятна ситуация и вполне возможно федеральная норма будет несколько смягчена, и тогда мы также рассмотрим ее у себя в республике», – заключила заместитель главного санитарного врача Татарстана.

