Роспотребнадзор РТ: Следующий пик распространения клещей будет в октябре

С начала эпидсезона в медицинские организации Татарстана с укусами клещей обратились 9288 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Этот показатель на 62,6% выше аналогичного показателя 2021 года. Тогда зарегистрировали 5713 случаев. И выше на 14,5% средне многолетнего уровня.

«Укусы клещами зарегистрированы во всех муниципальных образованиях республики. Наибольшее число обращений было в Казани (2569 случаев), в Набережных Челнах (1490), в Альметьевском (796), в Нижнекамском (633), Бугульминском (368) и Заинском районах (349 случаев)», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что пик активности клещей приходится на апрель и октябрь.

В этом году в лаборатории исследовали 2130 клещей, снятых с людей. Возбудитель боррелиоза нашли в 682 клещах, возбудителя энцефалита в клещах не было. Еще 599 клещей исследовали на гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека, инфицированы были 10 и 4 клеща.

В Роспотребнадзоре РТ посоветовали правильно одеваться на прогулку в лес и не забывать осматривать тело на наличии укусов клещей.

В случае, если в кожу впился клещ, лучше доехать до медиков, чтобы клеща достали профессионалы. После чего членистоногое лучше отправить в лабораторию на проверку.

