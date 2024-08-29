Роспотребнадзор РТ: С начала учебного года в школах возобновляем фильтры

С начала учебного года Роспотребнадзор возобновляет фильтры в образовательных организациях. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Приближается сезон острых вирусных респираторных инфекций: гриппа и новой коронавирусной инфекции. В этом году мы отмечаем прирост заболеваемости раньше обычного времени. Почти третью неделю фиксируем увеличение заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями», – сказала она.

Любовь Авдонина также подчеркнула, что прирост заболеваемости наблюдается у взрослого населения. «Мы видим, что взрослые коллективы начали формироваться раньше, чем детские», – добавила она.

По словам представителя ведомства, прирост заболеваемости будет сохраняться, так как скоро начнется обучение у школьников.

«В первых неделях сентября будет отмечаться прирост заболеваемости, нельзя забывать о мерах профилактики: соблюдение личной гигиены, частое мытье рук и использование антисептиков. Со 2 сентября, начала учебного года, мы возобновляем фильтры в образовательных организациях, это обязательная мера. На фильтрах будет проводиться обязательный осмотр детей и измерение температуры. То же самое мы рекомендуем возобновить и во взрослых предприятиях», – дополнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Любовь Авдонина отметила, что данные меры помогают прервать цепочку распространения вирусов в коллективе и это минимизирует уровень заболевших людей.